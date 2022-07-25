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Эрдоган об обстреле Россией порта Одессы: "Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло"

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 22:37
Фото: пресс-служба Мининфраструктуры

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что после обстрела российскими войсками порта в Одессе и дальше ожидает от всех участников "зернового соглашения" соблюдения своих обязательств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Эрдоган заявил в интервью турецкому телеканалу TRT.

"Мы видим, насколько щепетилен все еще процесс в связи с атакой на порт Одессы в субботу. Мы не хотели, чтобы это произошло, но это произошло. Ожидаем, что каждый будет выполнять свою часть соглашения. Ее провал обернется против нас всех", – считает президент Турции.

Эрдоган напомнил, что приоритетом Анкары с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину был "справедливый и устоявшийся мир после достижения режима прекращения огня", и выразил надежду, что этого удастся достичь.

Напомним, после обстрела Россией порта Одессы ракетами "Калибр" утром 23 июля генеральный секретарь ООН Антонио Гуттериш выступил с заявлением, в котором безоговорочно осуждает атаку.

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала недопустимым ракетный удар по порту Одессы, заявив, что Кремль продолжает использовать еду как оружие. Также осудили атаку ЕС и ряд отдельных стран-членов.

В то же время в Кремле заявили, что ракетный удар по порту Одессы был направлен на военную инфраструктуру и никак не влияет на договоренности по вывозу зерна.

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Детальнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды", а также в статье: Стамбул как "Минск": что получит Россия от Запада в "зерновом соглашении" и вокруг него.

Читайте также: Хлібне місце: яку роль обрала Туреччина у "зерновій угоді" та чому закриває очі на дії РФ.

Темы: ЭрдоганРосcияУкраиназерно
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