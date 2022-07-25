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Єврокомісія попереджає, що взимку на країни ЄС чекає нова хвиля коронавірусу

"Європейська правда"Понеділок, 25 липня 2022, 23:06
фото Getty Images

Європейська комісар з охорони здоров’я та безпеки харчових продуктів Стелла Кіріакідес у понеділок попередила, що на держави-члени ЄС взимку чекає чергова хвиля COVID-19, і закликала прискорити вакцинацію вразливих груп населення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На жаль, в кількох країнах відбулося тривожне зростання пандемії. Протягом останніх двох місяців ми готувалися до осені та зими, повністю усвідомлюючи, що наступна хвиля пандемії не може і не повинна додатково обтяжувати нашу економіку чи наше суспільство, особливо в той час, коли на нього вплинула війна та вторгнення в Україну та інфляція", – сказала Кіріакідес.

Вона додала, що члени ЄС повинні прискорити повторну вакцинацію проти коронавірусу для людей старше 60 років і вразливих груп, а національні системи охорони здоров’я мають підготуватися до можливих нових хвиль COVID-19, "які можуть, наприклад, поєднуватися із сезонним грипом".

На початку липня керівник напрямку загроз здоров’ю і вакцинної стратегії Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері застеріг, що в Європейському Союзі розпочинається нова хвиля захворюваності на COVID-19.

Дещо пізніше Агентства охорони здоров’я Європейського Союзу рекомендували другу ревакцинацію від COVID-19 для всіх людей старше 60 років.

Теми: ЄврокомісіякоронавірусЄС
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