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Еврокомиссия предупреждает, что зимой страны ЕС ждет новая волна коронавируса

"Европейская правда"Понедельник, 25 июля 2022, 23:06
фото Getty Images

Европейская комиссар по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес в понедельник предупредила, что государства-члены ЕС зимой ждет очередная волна COVID-19, и призвала ускорить вакцинацию уязвимых групп населения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"К сожалению, в нескольких странах произошел тревожный рост пандемии. В течение последних двух месяцев мы готовились к осени и зиме, полностью осознавая, что следующая волна пандемии не может и не должна дополнительно утруждать нашу экономику или наше общество, особенно в то время, когда на на него повлияла война и вторжение в Украину и инфляция", – сказала Кириакидес.

Она добавила, что члены ЕС должны ускорить повторную вакцинацию против коронавируса для людей старше 60 лет и уязвимых групп, а национальные системы здравоохранения должны подготовиться к возможным новым волнам COVID-19, "которые могут, например, сочетаться с сезонным гриппом".

В начале июля руководитель направления угроз здоровью и вакцинной стратегии Европейского агентства по лекарственным средствам Марко Кавалери предостерег, что в Европейском Союзе начинается новая волна заболеваемости COVID-19.

Несколько позже Агентства здравоохранения Европейского Союза рекомендовали вторую ревакцинацию от COVID-19 для всех людей старше 60 лет.

Темы: ЕврокомиссиякоронавирусЕС
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