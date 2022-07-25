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Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу

Катерина ТищенкоПонеділок, 25 липня 2022, 23:11
карта повітряних тривог станом на 23:10 25 липня, alerts.in.ua

У понеділок увечері майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.

Джерело: alerts.in.ua

Деталі: Станом на 23:10 повітряну тривогу оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму та Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами.

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

Оновлено: Станом на 23:22 в більшості регіонів повітряну тривогу скасовано.

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