Майже по всій Україні оголошували повітряну тривогу
Понеділок, 25 липня 2022, 23:11
У понеділок увечері майже по всій території України оголошено повітряну тривогу.
Джерело: alerts.in.ua
Деталі: Станом на 23:10 повітряну тривогу оголошено в усіх областях, окрім окупованого Криму та Херсонщини, більша частина якої також окупована росіянами.
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Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.
Оновлено: Станом на 23:22 в більшості регіонів повітряну тривогу скасовано.