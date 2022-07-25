Почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу
Понедельник, 25 июля 2022, 23:11
В понедельник вечером почти по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.
Источник: alerts.in.ua
Детали: По состоянию на 23:10 воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма и Херсонской области, большая часть которой также оккупирована россиянами.
Реклама:
Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.
Обновлено: По состоянию на 23:22 в большинстве регионов воздушная тревога отменена.