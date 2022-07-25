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Почти по всей Украине объявляли воздушную тревогу

Катерина ТищенкоПонедельник, 25 июля 2022, 23:11
карта воздушных тревог по состоянию на 23:10 25 июля, alerts.in.ua

В понедельник вечером почти по всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 23:10 воздушная тревога объявлена во всех областях, кроме оккупированного Крыма и Херсонской области, большая часть которой также оккупирована россиянами.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

Обновлено: По состоянию на 23:22 в большинстве регионов воздушная тревога отменена.

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