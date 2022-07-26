За день ворог обстріляв 5 громад Сумщини

За минулий день росіяни з різного озброєння обстріляли 5 громад Сумської області.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: Живицький повідомив, що близько о пів на дев'яту Есманську громаду ворог 4 рази обстріляв з "Градів", об 11 – тричі зі ствольної артилерії.

По Хотінській громаді росіяни 4 рази відкривали мінометний вогонь о 12.30.

Майже о 14 годині дня було 3 мінометних постріли по Білопільській громаді.

Також о 15 був артобстріл Зноб-Новгородської громади. За повідомленням Живицького, "10 приходів".

О 20.30 росіяни відкрили вогонь з мінометів по Середино-Будській громаді, "6 прильотів".

ВІДЕО ДНЯ

Як зазначає голова ОВА, втрат і руйнувань внаслідок цих обстрілів немає.