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За день ворог обстріляв 5 громад Сумщини

Ольга Глущенко Вівторок, 26 липня 2022, 00:27
наслідки обстрілів, фото: telegram Живицького

За минулий день росіяни з різного озброєння обстріляли 5 громад Сумської області.

Джерело: голова військової адміністрації Сумської області Дмитро Живицький

Деталі: Живицький повідомив, що близько о пів на дев'яту Есманську громаду ворог 4 рази обстріляв з "Градів", об 11 – тричі зі ствольної артилерії.

По Хотінській громаді росіяни 4 рази відкривали мінометний вогонь о 12.30.

Майже о 14 годині дня було 3 мінометних постріли по Білопільській громаді.

Також о 15 був артобстріл Зноб-Новгородської громади. За повідомленням Живицького, "10 приходів".

О 20.30 росіяни відкрили вогонь з мінометів по Середино-Будській громаді, "6 прильотів".

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Як зазначає голова ОВА, втрат і руйнувань внаслідок цих обстрілів немає.

Теми: Сумська областьобстрілвійна
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