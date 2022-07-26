За день враг обстрелял 5 общин Сумщины

За минувший день россияне по разному вооружению обстреляли 5 общин Сумской области.

Источник: глава военной администрации Сумской области Дмитрий Живицкий

Детали: Живицкий сообщил, что около половины девятого Эсманскую общину враг 4 раза обстрелял из "Градов", в 11 – трижды из ствольной артиллерии.

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По Хотинской общине россияне 4 раза открывали минометный огонь в 12.30.

Почти в 14 часов дня было 3 минометных выстрела по Белопольской общине.

Также в 15 был артобстрел Зноб-Новгородской общины. По сообщению Живицкого, "10 приходов".

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В 20:30 россияне открыли огонь из минометов по Середино-Будской общине, "6 прилетов".

Как отмечает глава ОВА, потерь и разрушений в результате этих обстрелов нет.