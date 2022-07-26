Франція зареєструвала понад 1700 випадків мавпячої віспи
У Франції зареєстровано понад 1700 підтверджених випадків мавпячої віспи.
Джерело: міністр охорони здоров’я Франсуа Брон Франції, цитує BFMTV
Деталі: Він повідомив про відкриття великого центру вакцинації проти віспи мавп в Іль-де-Франсу у вівторок.
Крім того, Брон заявив, що буде підписано наказ, який дозволяє всім студентам-медикам вакцинуватися від віспи мавп.
Міністр охорони здоров'я також повідомив про скору публікацію наказу, який дозволяє всім студентам-медикам вакцинуватися від віспи мавп.
За даними Національного агентства охорони здоров’я Франції, минулого тижня у столичному регіоні було зареєстровано майже половину (726) із 1567 підтверджених у країні випадків віспи мавп.
У понеділок ввечері міністр Брон оголосив, що наразі підтверджено понад 1700 випадків.
Також повідомляється, що група Інтер-ЛГБТ протестували в понеділок "проти бездіяльності уряду, відсутності підготовки та прозорості" щодо цієї епідемії, посилаючись на "труднощі з записом" на вакцинацію та "недостатні поставки доз".
Нагадаємо:
- Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай трапляється в Західній та Центральній Африці.
- Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.
- Випадки зараження вірусом віспи мавп в останні тижні були зафіксовані за межами Африки – зокрема в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії та Швеції.
- Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.
- ВООЗ змінить назву вірусу мавпячої віспи, бо науковці вважають її дискримінаційною через географічну прив'язку.