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Франція зареєструвала понад 1700 випадків мавпячої віспи

Ольга Глущенко Вівторок, 26 липня 2022, 02:30
Франція зареєструвала понад 1700 випадків мавпячої віспи
фото: Getty Images

У Франції зареєстровано понад 1700 підтверджених випадків мавпячої віспи.

Джерело: міністр охорони здоров’я Франсуа Брон Франції, цитує BFMTV

Деталі: Він повідомив про відкриття великого центру вакцинації проти віспи мавп в Іль-де-Франсу у вівторок.

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Крім того, Брон заявив, що буде підписано наказ, який дозволяє всім студентам-медикам вакцинуватися від віспи мавп.

Міністр охорони здоров'я також повідомив про скору публікацію наказу, який дозволяє всім студентам-медикам вакцинуватися від віспи мавп.

За даними Національного агентства охорони здоров’я Франції, минулого тижня у столичному регіоні було зареєстровано майже половину (726) із 1567 підтверджених у країні випадків віспи мавп.

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У понеділок ввечері міністр Брон оголосив, що наразі підтверджено понад 1700 випадків.

Також повідомляється, що група Інтер-ЛГБТ протестували в понеділок "проти бездіяльності уряду, відсутності підготовки та прозорості" щодо цієї епідемії, посилаючись на "труднощі з записом" на вакцинацію та "недостатні поставки доз".

Нагадаємо:

  • Мавпяча віспа – рідкісне вірусне захворювання, що передається людині від тварин. Воно зазвичай трапляється в Західній та Центральній Африці.
  • Симптоми захворювання – лихоманка, головний біль та шкірний висип, який починається на обличчі й поширюється на решту тіла.
  • Випадки зараження вірусом віспи мавп в останні тижні були зафіксовані за межами Африки – зокрема в Німеччині, Швейцарії, Іспанії, Бельгії, Італії, Португалії, Великій Британії, Австрії та Швеції.
  • Бельгія стала першою країною, яка запровадила обов’язковий 21-денний карантин для хворих на мавпячу віспу.
  • ВООЗ змінить назву вірусу мавпячої віспи, бо науковці вважають її  дискримінаційною через географічну прив'язку.

Теми: Франціяздоров'яепідемія
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