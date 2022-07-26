Франція зареєструвала понад 1700 випадків мавпячої віспи

У Франції зареєстровано понад 1700 підтверджених випадків мавпячої віспи.

Джерело: міністр охорони здоров’я Франсуа Брон Франції, цитує BFMTV

Деталі: Він повідомив про відкриття великого центру вакцинації проти віспи мавп в Іль-де-Франсу у вівторок.

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Крім того, Брон заявив, що буде підписано наказ, який дозволяє всім студентам-медикам вакцинуватися від віспи мавп.

Міністр охорони здоров'я також повідомив про скору публікацію наказу, який дозволяє всім студентам-медикам вакцинуватися від віспи мавп.

За даними Національного агентства охорони здоров’я Франції, минулого тижня у столичному регіоні було зареєстровано майже половину (726) із 1567 підтверджених у країні випадків віспи мавп.

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У понеділок ввечері міністр Брон оголосив, що наразі підтверджено понад 1700 випадків.

Також повідомляється, що група Інтер-ЛГБТ протестували в понеділок "проти бездіяльності уряду, відсутності підготовки та прозорості" щодо цієї епідемії, посилаючись на "труднощі з записом" на вакцинацію та "недостатні поставки доз".

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