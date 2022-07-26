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Франция зарегистрировала более 1700 случаев обезьяньей оспы

Ольга ГлущенкоВторник, 26 июля 2022, 02:30
Франция зарегистрировала более 1700 случаев обезьяньей оспы
фото: Getty Images

Во Франции зарегистрировано более 1700 подтвержденных случаев обезьяньей оспы.

Источник: министр здравоохранения Франсуа Брон Франции, цитирует BFMTV

Детали: Он сообщил об открытии большого центра вакцинации против оспы обезьян в Иль-де-Франсе во вторник.

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Кроме того, Брон заявил, что будет подписан приказ, позволяющий всем студентам-медикам вакцинироваться от оспы обезьян.

Министр здравоохранения также сообщил о скорой публикации приказа, позволяющего всем студентам-медикам вакцинироваться от оспы обезьян.

По данным Национального агентства здравоохранения Франции, на прошлой неделе в столичном регионе было зарегистрировано почти половину (726) из 1567 подтвержденных в стране случаев оспы обезьян.

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В понедельник вечером министр Брон объявил, что в настоящее время подтверждено более 1700 случаев.

Также сообщается, что группа Интер-ЛГБТ протестовала в понедельник "против бездействия правительства, отсутствия подготовки и прозрачности" по поводу этой эпидемии, ссылаясь на "трудности с записью" на вакцинацию и "недостаточные поставки доз".

Напомним:

  • Обезьянья оспа – редкое вирусное заболевание, передаваемое человеку от животных. Она обычно встречается в Западной и Центральной Африке.
  • Симптомы заболевания – лихорадка, головная боль и кожная сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальное тело.
  • Случаи заражения вирусом оспы обезьян в последние недели были зафиксированы за пределами Африки – в частности, в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии и Швеции.
  • Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.
  • ВОЗ изменит название вируса обезьяньей оспы, потому что ученые считают ее дискриминационной из-за географической привязки.

Темы: Францияздоровьеэпидемия
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