Франция зарегистрировала более 1700 случаев обезьяньей оспы
Во Франции зарегистрировано более 1700 подтвержденных случаев обезьяньей оспы.
Источник: министр здравоохранения Франсуа Брон Франции, цитирует BFMTV
Детали: Он сообщил об открытии большого центра вакцинации против оспы обезьян в Иль-де-Франсе во вторник.
Кроме того, Брон заявил, что будет подписан приказ, позволяющий всем студентам-медикам вакцинироваться от оспы обезьян.
Министр здравоохранения также сообщил о скорой публикации приказа, позволяющего всем студентам-медикам вакцинироваться от оспы обезьян.
По данным Национального агентства здравоохранения Франции, на прошлой неделе в столичном регионе было зарегистрировано почти половину (726) из 1567 подтвержденных в стране случаев оспы обезьян.
В понедельник вечером министр Брон объявил, что в настоящее время подтверждено более 1700 случаев.
Также сообщается, что группа Интер-ЛГБТ протестовала в понедельник "против бездействия правительства, отсутствия подготовки и прозрачности" по поводу этой эпидемии, ссылаясь на "трудности с записью" на вакцинацию и "недостаточные поставки доз".
Напомним:
- Обезьянья оспа – редкое вирусное заболевание, передаваемое человеку от животных. Она обычно встречается в Западной и Центральной Африке.
- Симптомы заболевания – лихорадка, головная боль и кожная сыпь, которая начинается на лице и распространяется на остальное тело.
- Случаи заражения вирусом оспы обезьян в последние недели были зафиксированы за пределами Африки – в частности, в Германии, Швейцарии, Испании, Бельгии, Италии, Португалии, Великобритании, Австрии и Швеции.
- Бельгия стала первой страной, которая ввела обязательный 21-дневный карантин для больных обезьяньей оспой.
- ВОЗ изменит название вируса обезьяньей оспы, потому что ученые считают ее дискриминационной из-за географической привязки.