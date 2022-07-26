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"Газпром" без попередження збільшив тиск на українському газопроводі

Ольга Глущенко Вівторок, 26 липня 2022, 03:14
ФОТО: GETTY IMAGES

Російська компанія "Газпром" без попередження збільшила тиск газу на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці держкордону України з РФ.

Джерело: Оператор ГТС України

Деталі: У повідомленні зазначається, що 25 липня диспетчери зафіксували різкий ріст тиску на магістральному газопроводі.

При цьому зміна тиску відбулась без попередження з боку ПАТ "Газпром".

Пряма мова генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона: "Такі непогоджені дії "Газпрому" викликають занепокоєння.

Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами.

Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн куб. м на добу".

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Більше деталей: Український оператор поінформував "Газпром", що несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі.

Крім того, нагадав про необхідність узгодження дій, згідно з алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

Теми: ГазпромгазГТСРосія
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