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"Газпром" без попередження збільшив тиск на українському газопроводі

Ольга Глущенко Вівторок, 26 липня 2022, 03:14
Газпром без попередження збільшив тиск на українському газопроводі
ФОТО: GETTY IMAGES

Російська компанія "Газпром" без попередження збільшила тиск газу на магістральному газопроводі "Уренгой-Помари-Ужгород" на ділянці держкордону України з РФ.

Джерело: Оператор ГТС України

Деталі: У повідомленні зазначається, що 25 липня диспетчери зафіксували різкий ріст тиску на магістральному газопроводі.

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При цьому зміна тиску відбулась без попередження з боку ПАТ "Газпром".

Пряма мова генерального директора ОГТСУ Сергія Макогона: "Такі непогоджені дії "Газпрому" викликають занепокоєння.

Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами.

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Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС. Особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як "Газпром" знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн куб. м на добу".

Більше деталей: Український оператор поінформував "Газпром", що несвоєчасна подача інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі.

Крім того, нагадав про необхідність узгодження дій, згідно з алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

Теми: ГазпромгазГТСРосія
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