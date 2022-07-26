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"Газпром" без предупреждения увеличил давление на украинском газопроводе

Ольга ГлущенкоВторник, 26 июля 2022, 03:14
Газпром без предупреждения увеличил давление на украинском газопроводе
ФОТО: GETTY IMAGES

Российская компания "Газпром" без предупреждения увеличила давление газа на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на участке госграницы Украины из РФ.

Источник: Оператор ГТС Украины

Детали: В сообщении отмечается, что 25 июля диспетчеры зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе.

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При этом изменение давления произошло без предупреждения со стороны ОАО "Газпром".

Прямая речь генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона: "Такие несогласованные действия "Газпрома" вызывают беспокойство.

Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен давать информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами.

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Несвоевременное информирование Оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС. Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того как "Газпром" снова снизил транзит через "Северный поток-1" до 33 млн куб. м в сутки".

Больше деталей: Украинский оператор проинформировал "Газпром", что несвоевременная подача информации о переключении и смене режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе.

Кроме того, напомнил о необходимости согласования действий согласно алгоритму, определенному действующим межоператорским соглашением.

Темы: ГазпромгазГТСРосcия
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