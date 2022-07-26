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"Газпром" без предупреждения увеличил давление на украинском газопроводе

Ольга ГлущенкоВторник, 26 июля 2022, 03:14
ФОТО: GETTY IMAGES

Российская компания "Газпром" без предупреждения увеличила давление газа на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород" на участке госграницы Украины из РФ.

Источник: Оператор ГТС Украины

Детали: В сообщении отмечается, что 25 июля диспетчеры зафиксировали резкий рост давления на магистральном газопроводе.

При этом изменение давления произошло без предупреждения со стороны ОАО "Газпром".

Прямая речь генерального директора ОГТСУ Сергея Макогона: "Такие несогласованные действия "Газпрома" вызывают беспокойство.

Оператор ГТС Украины настаивает, что оператор российской ГТС должен давать информацию о причинах такого поведения в рамках стандартов соглашений между операторами.

Несвоевременное информирование Оператора несет потенциальные риски для штатной работы украинской ГТС. Особенно опасным такой шаг выглядит для Европы, после того как "Газпром" снова снизил транзит через "Северный поток-1" до 33 млн куб. м в сутки".

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Больше деталей: Украинский оператор проинформировал "Газпром", что несвоевременная подача информации о переключении и смене режимов может привести к внештатным ситуациям на магистральном газопроводе.

Кроме того, напомнил о необходимости согласования действий согласно алгоритму, определенному действующим межоператорским соглашением.

Темы: ГазпромгазГТСРосcия
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