Росіяни вночі обстріляли Харків та Чугуїв з С-300

У Харкові росіяни вночі обстріляли частину міста неподалік від центру.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура, заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова: "Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку".

Деталі: За даними поліції, росіяни били по Харкову і Чугуєву з ЗРС С-300.

У прокуратурі зазначили, що окупанти нанесли ракетний удар по Слобідському району Харкова – ракети влучили в районі станцій метро "Спортивна" та "Захисників України".

фото прокуратури

За попередніми даними, ракети вилетіли з території Росії – з міста Бєлгород.

фото поліції

Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерховий будинок, автосалон. Декілька ворожих снарядів влучили по відкритій місцевості. В землі лишилося дві воронки.

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фото поліції

У прокуратурі підкреслили, що будь-які військові об’єкти на вказаних територіях відсутні.

У Чугуєві постраждали 2 будинки та пошкоджена газова труба. За даними поліції, постраждалих немає.

Прокуратура за даним фактом розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.