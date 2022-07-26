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Росіяни вночі обстріляли Харків та Чугуїв з С-300

Ольга Глущенко , Ірина БалачукВівторок, 26 липня 2022, 10:35
Харків після обстрілів, фото: telegram Терехова

У Харкові росіяни вночі обстріляли частину міста неподалік від центру.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов, Харківська обласна прокуратура, заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області – начальник слідчого управління Сергій Болвінов у Facebook

Пряма мова: "Знову нічний обстріл міста. Прилетіло до однієї з частин Харкова, що ближче до центру. Традиційно потрапляння поряд із будівлею, яка до військової інфраструктури не має жодного стосунку".

Деталі: За даними поліції, росіяни били по Харкову і Чугуєву з ЗРС С-300. 

У прокуратурі зазначили, що окупанти нанесли ракетний удар по Слобідському району Харкова – ракети влучили в районі станцій метро "Спортивна" та "Захисників України".

 
фото прокуратури 

За попередніми даними, ракети вилетіли з території Росії – з міста Бєлгород.  

 
фото поліції

Внаслідок обстрілу пошкоджено підприємство, багатоповерховий будинок, автосалон. Декілька ворожих снарядів влучили по відкритій місцевості. В землі лишилося дві воронки. 

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фото поліції 

У прокуратурі підкреслили, що будь-які військові об’єкти на вказаних територіях відсутні.

У Чугуєві постраждали 2 будинки та пошкоджена газова труба. За даними поліції, постраждалих немає.

Прокуратура за даним фактом розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

Теми: ХарківобстрілвійнаХарківська область
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