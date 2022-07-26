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Россияне ночью обстреляли Харьков и Чугуев из С-300

Ольга Глущенко, Ирина БалачукВторник, 26 июля 2022, 10:35
Харьков после обстрелов, фото: telegram Терехова

В Харькове россияне ночью обстреляли часть города недалеко от центра.

Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура, заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов в Facebook

Прямая речь: "Опять ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения".

Детали: По данным полиции, россияне били по Харькову и Чугуеву из ЗРС С-300.

В прокуратуре отметили, что оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова – ракеты попали в районе станций метро "Спортивная" и "Защитников Украины". 

 
фото прокуратуры 

По предварительным данным, ракеты вылетели с территории России – из города Белгород. 

 
Фото полиции 

В результате обстрела повреждено предприятие, многоэтажный дом, автосалон. Несколько вражеских снарядов попали по открытой местности. В земле осталось две воронки. 

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фото полиции 

В прокуратуре подчеркнули, что какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.

В Чугуеве пострадали 2 дома и повреждена газовая труба. По данным полиции, пострадавших нет.

Прокуратура по данному факту возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Темы: ХарьковобстрелвойнаХарьковская область
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