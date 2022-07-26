Россияне ночью обстреляли Харьков и Чугуев из С-300
В Харькове россияне ночью обстреляли часть города недалеко от центра.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, Харьковская областная прокуратура, заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов в Facebook
Прямая речь: "Опять ночной обстрел города. Прилетело в одну из частей Харькова, что ближе к центру. Традиционно попадание рядом со зданием, которое к военной инфраструктуре не имеет никакого отношения".
Детали: По данным полиции, россияне били по Харькову и Чугуеву из ЗРС С-300.
В прокуратуре отметили, что оккупанты нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова – ракеты попали в районе станций метро "Спортивная" и "Защитников Украины".
По предварительным данным, ракеты вылетели с территории России – из города Белгород.
В результате обстрела повреждено предприятие, многоэтажный дом, автосалон. Несколько вражеских снарядов попали по открытой местности. В земле осталось две воронки.
В прокуратуре подчеркнули, что какие-либо военные объекты на указанных территориях отсутствуют.
В Чугуеве пострадали 2 дома и повреждена газовая труба. По данным полиции, пострадавших нет.
Прокуратура по данному факту возбудила уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.