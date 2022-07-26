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В окупованому Донецьку заявляють, що горить нафтобаза

Вівторок, 26 липня 2022, 07:24
В окупованому Донецьку заявляють, що горить нафтобаза
Пожежа в Донецьку, скриншот із відео ТАСС

Російські загарбники заявляють, що українські захисники поцілили у нафтобазу в окупованому Донецьку, горять цистерни з паливно-мастильними матеріалами. 

Джерело: Telegram Управління стратегічних комунікацій ЗСУ і ТАСС

Деталі: За даними російських пропагандистів, велика пожежа сталася на нафтобазі в Будьонівському районі Донецька після обстрілу.

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"Вогонь від пожежі видно у кількох районах міста – полум'я б'є на кілька десятків метрів заввишки. Горять цистерни із ПММ", – пише ТАСС.

СтратКом ЗСУ заявляє, що "підготовка до цього концерту в Донецьку була дуже ретельною, тому і такий "яскравий" результат".

Що саме горить, у СтратКомі не вказують – іронізуть, що "селітра і гуманітарка" горіли так яскраво, а "подушки і матраци" вибухали так довго і голосно, що чуло і бачило ледь не все місто".

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Теми: ДонецькДонбасвійнаокупація
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