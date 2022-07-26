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В оккупированном Донецке заявляют, что горит нефтебаза

Вторник, 26 июля 2022, 07:24
В оккупированном Донецке заявляют, что горит нефтебаза
Пожар в Донецке, скриншот с видео ТАСС

Российские захватчики заявляют, что украинские защитники попали в нефтебазу в оккупированном Донецке, горят цистерны с горюче-смазочными материалами.

Источник: Telegram Управление стратегических коммуникаций ВСУ и ТАСС

Детали: По данным российских пропагандистов, большой пожар произошел на нефтебазе в Буденновском районе Донецка после обстрела.

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"Огонь от пожара видно в нескольких районах города – пламя бьет на пару десятков метров в высоту. Горят цистерны с ГСМ", – пишет ТАСС.

СтратКом ЗСУ заявляет, что "подготовка к этому концерту в Донецке была очень тщательной, поэтому и такой "яркий" результат".

Что именно горит, в СтратКоме не указывают – иронизируют, что "селитра и гуманитарка" горели так ярко, а "подушки и матрасы" взрывались так долго и громко, что слышал и видел чуть ли не весь город". 

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Темы: ДонецкДонбассвойнаоккупация
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