По двох районах Дніпропетровщини ворог вдарив з РСЗВ і артилерії
Вівторок, 26 липня 2022, 07:44
У Дніпропетровській області росіяни вночі вдарили по Криворізькому і Нікопольському районах.
Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко
Пряма мова: "Російська армія ударила по Криворізькому та Нікопольському районах".
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Деталі: Резніченко уточнив, що в Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджена лінія електропередач.
Червоногригорівську та Марганецьку громади росіяни накрили вогнем з РСЗВ.
Як зазначає голова ОВА, обійшлося без жертв і руйнувань.
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Згодом Резніченко показав наслідки російських ударів по Любимівській громаді.
За його словами, дві ракети окупантів влучили у сільгосппідприємство.
На фото видно руйнування та наслідки пожеж.