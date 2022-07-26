По двох районах Дніпропетровщини ворог вдарив з РСЗВ і артилерії

руйнування після обстрілів на Дніпропетровщині, фото: telegram Резніченка

У Дніпропетровській області росіяни вночі вдарили по Криворізькому і Нікопольському районах.

Джерело: голова військової адміністрації Дніпропетровської області Валентин Резніченко

Пряма мова: "Російська армія ударила по Криворізькому та Нікопольському районах".

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Деталі: Резніченко уточнив, що в Широківській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії по селу Кошове. Пошкоджена лінія електропередач.

Червоногригорівську та Марганецьку громади росіяни накрили вогнем з РСЗВ.

Як зазначає голова ОВА, обійшлося без жертв і руйнувань.

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Згодом Резніченко показав наслідки російських ударів по Любимівській громаді.

Фото з Telegram резніченка

За його словами, дві ракети окупантів влучили у сільгосппідприємство.

Фото з Telegram резніченка

На фото видно руйнування та наслідки пожеж.

Фото з Telegram резніченка



