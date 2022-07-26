Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

По двум районам Днепропетровщины враг ударил из РСЗО и артиллерии

Ольга Глущенко, Ирина БалачукВторник, 26 июля 2022, 07:44
По двум районам Днепропетровщины враг ударил из РСЗО и артиллерии
разрушения после обстрелов на Днепропетровщине, фото: telegram Резниченко

В Днепропетровской области россияне ночью ударили по Криворожскому и Никопольскому районам.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Российская армия ударила по Криворожскому и Никопольскому районам".

Реклама:

Детали: Резниченко уточнил, что в Широковской общине враг попал из ствольной артиллерии по селу Кошове. Повреждена линия электропередач.

Красногригорьевскую и Марганецкую общины россияне накрыли огнем из РСЗО.

Как отмечает глава ОВА, обошлось без жертв и разрушений. 

ВИДЕО ДНЯ

Позже Резниченко показал последствия российских ударов по Любимовской общине. 

 
Фото из Telegram резниченко 

По его словам, две ракеты оккупантов попали в сельхозпредприятие. 

 
Фото из Telegram резниченко 

На фото видны разрушения и последствия пожаров.  

 
Фото из Telegram резниченко 

Темы: Днепропетровская областьвойнаобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Днепропетровская область
4 человека пострадали в Днепропетровской области от российского дрона
В результате вражеской атаки на Днепропетровщине горело агропредприятие
Защитники сбили ночью над Днепропетровской областью ракету и беспилотник
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: