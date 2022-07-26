По двум районам Днепропетровщины враг ударил из РСЗО и артиллерии
Вторник, 26 июля 2022, 07:44
В Днепропетровской области россияне ночью ударили по Криворожскому и Никопольскому районам.
Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко
Прямая речь: "Российская армия ударила по Криворожскому и Никопольскому районам".
Детали: Резниченко уточнил, что в Широковской общине враг попал из ствольной артиллерии по селу Кошове. Повреждена линия электропередач.
Красногригорьевскую и Марганецкую общины россияне накрыли огнем из РСЗО.
Как отмечает глава ОВА, обошлось без жертв и разрушений.
Позже Резниченко показал последствия российских ударов по Любимовской общине.
ВИДЕО ДНЯ
По его словам, две ракеты оккупантов попали в сельхозпредприятие.
На фото видны разрушения и последствия пожаров.