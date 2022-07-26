По двум районам Днепропетровщины враг ударил из РСЗО и артиллерии

разрушения после обстрелов на Днепропетровщине, фото: telegram Резниченко

В Днепропетровской области россияне ночью ударили по Криворожскому и Никопольскому районам.

Источник: глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко

Прямая речь: "Российская армия ударила по Криворожскому и Никопольскому районам".

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Детали: Резниченко уточнил, что в Широковской общине враг попал из ствольной артиллерии по селу Кошове. Повреждена линия электропередач.

Красногригорьевскую и Марганецкую общины россияне накрыли огнем из РСЗО.

Как отмечает глава ОВА, обошлось без жертв и разрушений.

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Позже Резниченко показал последствия российских ударов по Любимовской общине.

Фото из Telegram резниченко

По его словам, две ракеты оккупантов попали в сельхозпредприятие.

Фото из Telegram резниченко

На фото видны разрушения и последствия пожаров.