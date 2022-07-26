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ЗСУ відбили кілька наступів на Луганщині, на одному напрямку тривають бої

Валентина РоманенкоВівторок, 26 липня 2022, 08:25
ЗСУ відбили кілька наступів на Луганщині, на одному напрямку тривають бої
наслідки обстрілів на Луганщині. фото з ТГ Гайдая

За добу 25 липня Сили оборони України відбили чотири штурми російських військ на Луганщині, на п'ятому досі точаться бої.

Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram

Пряма мова: "Вже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу нашого регіону, та щоб її перетнути жертвує усіма резервами і спалює села  на Луганщині та Донеччині. Окупантам не потрібні люди – потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою.

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За минулу добу відбиті чотири штурми з боку росіян, на п’ятому напрямку бої точаться й досі.

Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. В районах вісьмох із них ворог задіяв авіацію".

Деталі: Гайдай наголошує: аби закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються.

ВІДЕО ДНЯ

Окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів.

Теми: Луганська областьвійна
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