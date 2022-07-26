ЗСУ відбили кілька наступів на Луганщині, на одному напрямку тривають бої
За добу 25 липня Сили оборони України відбили чотири штурми російських військ на Луганщині, на п'ятому досі точаться бої.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в Telegram
Пряма мова: "Вже майже місяць, як ворог підійшов майже на межу нашого регіону, та щоб її перетнути жертвує усіма резервами і спалює села на Луганщині та Донеччині. Окупантам не потрібні люди – потрібен референдум, скількох би жителів вони не вбили і не залишили без даху над головою.
За минулу добу відбиті чотири штурми з боку росіян, на п’ятому напрямку бої точаться й досі.
Із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії обстрілів зазнали десятки населених пунктів. В районах вісьмох із них ворог задіяв авіацію".
Деталі: Гайдай наголошує: аби закріпитися на Луганщині, росіяни із жорстокістю спалюють населені пункти, які не підкорюються.
Окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів.