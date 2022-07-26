ВСУ отразили несколько наступлений на Луганщине, на одном направлении идут бои
За сутки 25 июля Силы обороны Украины отразили четыре штурмы российских войск на Луганщине, на пятом до сих пор идут бои.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram
Прямая речь: "Уже почти месяц, как враг подошел почти к границе нашего региона, и чтобы ее пересечь жертвует всеми резервами и сжигает села на Луганщине и Донетчине. Оккупантам не нужны люди - нужен референдум, скольких бы жителей они не убили и не оставили без крыши над головой.
За минувшие сутки отбиты четыре штурма со стороны россиян, на пятом направлении бои продолжаются до сих пор.
Из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии обстрелов подверглись десятки населенных пунктов. В районах восьми из них враг задействовал авиацию".
Детали: Гайдай отмечает: чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не покоряются.
Оккупанты оставляют только пепел как от крупных городов, так и от совсем маленьких населенных пунктов.