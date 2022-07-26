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ВСУ отразили несколько наступлений на Луганщине, на одном направлении идут бои

Валентина РоманенкоВторник, 26 июля 2022, 08:25
ВСУ отразили несколько наступлений на Луганщине, на одном направлении идут бои
последствия обстрелов в Луганской области. фото с ТГ Гайдая

За сутки 25 июля Силы обороны Украины отразили четыре штурмы российских войск на Луганщине, на пятом до сих пор идут бои.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь: "Уже почти месяц, как враг подошел почти к границе нашего региона, и чтобы ее пересечь жертвует всеми резервами и сжигает села на Луганщине и Донетчине. Оккупантам не нужны люди - нужен референдум, скольких бы жителей они не убили и не оставили без крыши над головой.

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За минувшие сутки отбиты четыре штурма со стороны россиян, на пятом направлении бои продолжаются до сих пор.

Из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии обстрелов подверглись десятки населенных пунктов. В районах восьми из них враг задействовал авиацию".

Детали: Гайдай отмечает: чтобы закрепиться в Луганской области, россияне с жестокостью сжигают населенные пункты, которые не покоряются.

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Оккупанты оставляют только пепел как от крупных городов, так и от совсем маленьких населенных пунктов.

Темы: Луганская областьвойна
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