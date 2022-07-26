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У Держдепі США заявили, що Путін зробив Росію "ізгоєм"

Олена РощінаВівторок, 26 липня 2022, 08:38

У Держдепартаменті США вважають, що Володимир Путін зробив Росію вигнанцем, а російські дипломати заперечують ізоляцію.

Джерело: Liga,net, ТАСС

Деталі: Нещодавно Путін заявив, що поточний світовий порядок зруйновано – і світ готовий до нового порядку. Речник Держдепу США Нед Прайс, коментуючи це, заявив, що Росія отримувала вигоду від світопорядку, заснованого на правилах, але Путін зробив РФ ізгоєм. 

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Прайс зазначив, що побудована після Другої світової війни система 80 років забезпечувала "безпрецедентні рівні стабільності, безпеки, процвітання та поширення демократії". Це принесло користь, зокрема країнам, які хочуть кинути виклик цій системі, зазначив речник Держдепу.

За його словами, заснований на правилах порядок дозволив Росії та деяким її партнерам відчути зростання, увійти до міжнародної системи та насолоджуватися плодами економічної та політичної інтеграції.

Пряма мова Прайса: "Все це було доти, доки Путін не вирішив покласти цьому край і скасувати 30 років економічної інтеграції, зробити Росію ізгоєм у світовому співтоваристві країн".

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Деталі: У посольстві РФ у США заявили, що твердження Держдепартаменту США про посилення ізоляції Росії не витримують критики і викликані "запаленою уявою" американських діячів.

Теми: РосіяПутінСШАсвіт
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