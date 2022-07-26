В Госдепе США заявили, что Путин сделал Россию изгоем

В Госдепартаменте США считают, что Владимир Путин сделал Россию изгоем, а российский дипломаты отрицают изоляцию.

Источник: Liga,net, ТАСС

Детали: Недавно Путин заявил, что текущий мировой порядок рухнул – и мир готов к новому порядк. Спикер Госдепа США Нед Прайс, комментируя это, заявил, что Россия получала выгоду от миропорядка, основанного на правилах, но Путин сделал РФ изгоем.

Реклама:

Прайс отметил, что выстроенная после второй мировой войны система 80 лет обеспечивала "беспрецедентные уровни стабильности, безопасности, процветания и распространения демократии". Это принесло пользу, в том числе странам, которые хотят бросить вызов этой системе, отметил спикер Госдепа.

По его словам, основанный на правилах порядок позволил России и некоторым ее партнерам почувствовать рост, войти в международную систему и наслаждаться плодами экономической и политической интеграции.

Прямая речь Прайса: "Все это было до тех пор, пока Путин не решил положить этому конец и отменить 30 лет экономической интеграции, сделать Россию изгоем в мировом сообществе стран".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В посольстве РФ в США заявили, что утверждения Госдепартамента США об усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны "воспаленным воображением" американских деятелей.