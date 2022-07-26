В Госдепе США заявили, что Путин сделал Россию изгоем

В Госдепартаменте США считают, что Владимир Путин сделал Россию изгоем, а российский дипломаты отрицают изоляцию.

Источник: Liga,net, ТАСС

Детали: Недавно Путин заявил, что текущий мировой порядок рухнул – и мир готов к новому порядк. Спикер Госдепа США Нед Прайс, комментируя это, заявил, что Россия получала выгоду от миропорядка, основанного на правилах, но Путин сделал РФ изгоем.

Прайс отметил, что выстроенная после второй мировой войны система 80 лет обеспечивала "беспрецедентные уровни стабильности, безопасности, процветания и распространения демократии". Это принесло пользу, в том числе странам, которые хотят бросить вызов этой системе, отметил спикер Госдепа.

По его словам, основанный на правилах порядок позволил России и некоторым ее партнерам почувствовать рост, войти в международную систему и наслаждаться плодами экономической и политической интеграции.

Прямая речь Прайса: "Все это было до тех пор, пока Путин не решил положить этому конец и отменить 30 лет экономической интеграции, сделать Россию изгоем в мировом сообществе стран".

Детали: В посольстве РФ в США заявили, что утверждения Госдепартамента США об усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны "воспаленным воображением" американских деятелей.