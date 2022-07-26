Росіяни вбивають донеччан: за добу загинули 3, поранено 8 людей
Вівторок, 26 липня 2022, 08:52
Минулої доби в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області окупанти вбили 3 і поранили 8 людей.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram
Пряма мова: "За 25 липня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 1 в Красногорівці, 1 у Соледарі та 1 у Мар'їнці. Ще 8 людей отримали поранення.
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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
За кожен злочин на нашій землі росіяни будуть відповідати!".