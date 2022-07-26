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Россияне убивают дончан: за сутки погибли 3, ранены 8 человек

Валентина РоманенкоВторник, 26 июля 2022, 08:52
Россияне убивают дончан: за сутки погибли 3, ранены 8 человек

За прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области оккупанты убили 3 и ранили 8 человек.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram

Прямая речь: "За 25 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 1 в Красногоровке, 1 в Соледаре и 1 в Марьинке. Еще 8 человек получили ранения.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

За каждое преступление на нашей земле россияне ответят!".

Темы: Донецкая областьвойна
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