Россияне убивают дончан: за сутки погибли 3, ранены 8 человек
Вторник, 26 июля 2022, 08:52
За прошедшие сутки в результате обстрелов населенных пунктов Донецкой области оккупанты убили 3 и ранили 8 человек.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram
Прямая речь: "За 25 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 1 в Красногоровке, 1 в Соледаре и 1 в Марьинке. Еще 8 человек получили ранения.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
За каждое преступление на нашей земле россияне ответят!".
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