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Британська розвідка вказала на одну з пріоритетних цілей російських ударів в Україні

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 09:00

Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, яка обмежує ефективність її Чорноморського флоту, тому надаватиме пріоритет знищенню протикорабельних можливостей України.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Зокрема, розвідка нагадує, що 24 липня 2022 року російські крилаті ракети влучили в доки Одеського порту.

"Міноборони Росії стверджує, що вразило український військовий корабель і запас протикорабельних ракет. Немає вказівок на те, що такі цілі були в тому місці, куди влучили ракети" - йдеться в огляді.

Як зазначається, Росія майже напевно сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, яка обмежує ефективність її Чорноморського флоту.

"Це суттєво підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія реально не може здійснити десантний напад, щоб захопити Одесу. Росія продовжуватиме надавати пріоритет зусиллям щодо погіршення та знищення протикорабельних можливостей України" - вважає британська розвідка.

Разом з тим в Міноборони Британії відзначають, що російські процеси відбору цілей, ймовірно, зазнають регулярного підриву через застарілі дані розвідки, погане плануваннм і підхід до операцій згори вниз.

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Теми: розвідкавійнаРосія
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