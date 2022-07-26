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Британская разведка указала на одну из приритетных целей ударов РФ в Украине

"Европейская правда"Вторник, 26 июля 2022, 09:00

Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, которая ограничивает эффективность ее Черноморского флота, поэтому будет придавать приоритет уничтожению противокорабельных возможностей Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном смотре Минобороны Британии.

В частности, разведка напоминает, что 24 июля 2022 года российские крылатые ракеты попали в Одесский порт.

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"Минобороны России утверждает, что поразило украинский военный корабль и запас противокорабельных ракет. Нет указаний на то, что такие цели были в том месте, куда попали ракеты", - говорится в обзоре.

Как отмечается, Россия почти наверняка воспринимает противокорабельные ракеты как ключевую угрозу, ограничивающую эффективность ее Черноморского флота.

"Это существенно подорвало общий план вторжения, поскольку Россия реально не может совершить десантное нападение, чтобы захватить Одессу. Россия будет продолжать приоритет усилиям по ухудшению и уничтожению противокорабельных возможностей Украины" - считает британская разведка.

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Вместе с тем в Минобороны Британии отмечают, что российские процессы отбора целей, вероятно, подвергаются регулярному подрыву из-за устаревших данных разведки, плохого планирования и подхода к операциям сверху вниз.

Темы: разведкавойнаРосcия
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