Ексканцлер Німеччини Шредер приїхав до Москви "відпочити"

Ексканцлер Німеччини Герхард Шредер прибув у кількаденну "відпустку" до Москви.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ntv.

"Я тут у відпустці на кілька днів. Москва – чудове місто", – сказав він кореспонденту ntv Дірку Еммеріху.

Коли йому сказали, що до штаб-квартири російської нафтової компанії "Роснефть" зовсім недалеко, Шредер відповів: "Це справді так? О так, це правильно, ви маєте рацію".

У травні Шредер вирішив залишити там свою посаду, а також заявив, що не прийме пропозицію стати членом ради директорів газової компанії "Газпром".

Соціал-демократ і міністр праці в чинному уряді Губертус Гайль в інтерв'ю RTL і ntv знову відмежувався від колишнього голови СДПН Шредера.

"Я давно не розумів такої поведінки, особливо в ці часи", – сказав Гайль.

ВІДЕО ДНЯ

"Але це не має відношення до політики федерального уряду та моєї партії" – додав він.

Відповідаючи на запитання RTL і ntv, речник німецького уряду сказав: "Відомство федерального канцлера не причетне до поїздки Герхарда Шредера до Москви".

Нагадаємо, у липні арбітражний комітет Соціал-демократичної партії в Ганновері після 2,5 годин обговорення не зміг домовитися про виключення з партії колишнього канцлера Герхарда Шредера через його зв'язки з Росією.

Колишній лідер Німеччини засудив вторгнення як невиправдане, але не критикував Путіна. Ця позиція викликала різку критику з боку всього політичного спектра Німеччини.

Він також продовжував обіймати прибуткові посади в російських енергетичних гігантах, поки громадський і політичний тиск не змусив його відмовитися від них.