Экс-канцлер Германии Шредер приехал в Москву "отдохнуть"
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в несколькодневный "отпуск" в Москву.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ntv.
"Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – прекрасный город", – сказал он корреспонденту ntv Дирку Эммериху.
Когда ему сказали, что до штаб-квартиры российской нефтяной компании "Роснефть" совсем недалеко, Шредер ответил: "Это действительно так? О да, это правильно, вы правы".
В мае Шредер решил оставить там свой пост, а также заявил, что не примет предложение стать членом совета директоров газовой компании "Газпром".
Социал-демократ и министр труда в действующем правительстве Губертус Гайль в интервью RTL и ntv снова отмежевался от бывшего главы СДПГ Шредера.
"Я давно не понимал такого поведения, особенно в эти времена", – сказал Гайль.
"Но это не имеет отношения к политике федерального правительства и моей партии", – добавил он.
Отвечая на вопросы RTL и ntv, спикер немецкого правительства сказал: "Ведомство федерального канцлера не причастно к поездке Герхарда Шредера в Москву".
Напомним, в июле арбитражный комитет Социал-демократической партии в Ганновере после 2,5 часов обсуждения не смог договориться об исключении из партии бывшего канцлера Герхарда Шредера из-за его связей с Россией.
Бывший лидер Германии осудил вторжение как неоправданное, но не критиковал Путина. Эта позиция вызвала резкую критику со стороны всего политического диапазона Германии.
Он также продолжал занимать прибыльные должности в российских энергетических гигантах, пока общественное и политическое давление не заставило его отказаться от них.