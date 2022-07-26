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Экс-канцлер Германии Шредер приехал в Москву "отдохнуть"

"Европейская правда"Вторник, 26 июля 2022, 09:06

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер прибыл в несколькодневный "отпуск" в Москву.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ntv.

"Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – прекрасный город", – сказал он корреспонденту ntv Дирку Эммериху.

Когда ему сказали, что до штаб-квартиры российской нефтяной компании "Роснефть" совсем недалеко, Шредер ответил: "Это действительно так? О да, это правильно, вы правы".

В мае Шредер решил оставить там свой пост, а также заявил, что не примет предложение стать членом совета директоров газовой компании "Газпром".

Социал-демократ и министр труда в действующем правительстве Губертус Гайль в интервью RTL и ntv снова отмежевался от бывшего главы СДПГ Шредера.

"Я давно не понимал такого поведения, особенно в эти времена", – сказал Гайль.

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"Но это не имеет отношения к политике федерального правительства и моей партии", – добавил он.

Отвечая на вопросы RTL и ntv, спикер немецкого правительства сказал: "Ведомство федерального канцлера не причастно к поездке Герхарда Шредера в Москву".

Напомним, в июле арбитражный комитет Социал-демократической партии в Ганновере после 2,5 часов обсуждения не смог договориться об исключении из партии бывшего канцлера Герхарда Шредера из-за его связей с Россией.

Бывший лидер Германии осудил вторжение как неоправданное, но не критиковал Путина. Эта позиция вызвала резкую критику со стороны всего политического диапазона Германии.

Он также продолжал занимать прибыльные должности в российских энергетических гигантах, пока общественное и политическое давление не заставило его отказаться от них.

Темы: ГерманияРосcия
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