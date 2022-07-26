Країни ЄС в цілому погодили план скорочення споживання газу, але є винятки – ЗМІ

Представники країн ЄС в загальних рисах погодили план Єврокомісії щодо скорочення споживання газу, але буде низка винятків.

Про це стало відомо німецькому агентству dpa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Домовленість має бути офіційно підтверджена цього вівторка на спеціальній зустрічі міністрів енергетики в Брюсселі, вона має зменшити ризики, які можуть виникнути через повне припинення поставок російського газу.

Реклама:

Як підтвердили дипломати dpa у ніч на вівторок, план, запропонований Єврокомісією, передбачає добровільне скорочення національного споживання на 15 відсотків у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.

Крім того, предбачено створення можливості для ініціювання сигналу тривоги ЄС у разі серйозних перебоїв у постачанні та встановлення обов’язкових цілей економії.

Однак, порівняно з першим проєктом Комісії, існує значно більше можливих винятків. Зокрема, пропозиція Єврокомісії щодо обов’язкових цілей заощаджень потребує схвалення групи з 15 із 27 країн ЄС. Крім того, вони разом мають складати не менше 65 відсотків від загальної чисельності населення Євросоюзу.

ВІДЕО ДНЯ

Винятки також повинні передбачати, наприклад, що такі країни, як Кіпр, Мальта та Ірландія, не мають бути зобов’язані економити газ, доки вони не підключені безпосередньо до газової мережі іншої держави-члена.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни. Проти ініціативи висловилися Іспанія, Португалія, Греція, Італія, Франція та Польща.

Президентка Єврокомісії вважає, що Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом.