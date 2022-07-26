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Країни ЄС в цілому погодили план скорочення споживання газу, але є винятки – ЗМІ

Вівторок, 26 липня 2022, 09:38

Представники країн ЄС в загальних рисах погодили план Єврокомісії щодо скорочення споживання газу, але буде низка винятків.

Про це стало відомо німецькому агентству dpa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Домовленість має бути офіційно підтверджена цього вівторка на спеціальній зустрічі міністрів енергетики в Брюсселі, вона має зменшити ризики, які можуть виникнути через повне припинення поставок російського газу.

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Як підтвердили дипломати dpa у ніч на вівторок, план, запропонований Єврокомісією, передбачає добровільне скорочення національного споживання на 15 відсотків у період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.

Крім того, предбачено створення можливості для ініціювання сигналу тривоги ЄС у разі серйозних перебоїв у постачанні та встановлення обов’язкових цілей економії.

Однак, порівняно з першим проєктом Комісії, існує значно більше можливих винятків. Зокрема, пропозиція Єврокомісії щодо обов’язкових цілей заощаджень потребує схвалення групи з 15 із 27 країн ЄС. Крім того, вони разом мають складати не менше 65 відсотків від загальної чисельності населення Євросоюзу.

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Винятки також повинні передбачати, наприклад, що такі країни, як Кіпр, Мальта та Ірландія, не мають бути зобов’язані економити газ, доки вони не підключені безпосередньо до газової мережі іншої держави-члена.

Нагадаємо, Європейська комісія запропонувала план скорочення попиту на газ, щоб скоротити використання газу в Європі на 15% до наступної весни. Проти ініціативи висловилися Іспанія, Португалія, Греція, Італія,  Франція та Польща.

Президентка Єврокомісії вважає, що Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом.

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