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Страны ЕС в целом согласовали план сокращения потребления газа – СМИ

Вторник, 26 июля 2022, 09:38

Представители стран ЕС в общих чертах согласовали план Еврокомиссии по сокращению потребления газа, но будет ряд исключений.

Об этом стало известно германскому агентству dpa, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Договоренность должна быть официально подтверждена в этот вторник на специальной встрече министров энергетики в Брюсселе, она должна уменьшить риски, которые могут возникнуть из-за полного прекращения поставок российского газа.

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Как подтвердили дипломаты dpa в ночь на вторник, план, предложенный Еврокомиссией, предусматривает добровольное сокращение национального потребления на 15 процентов в период с 1 августа 2022 по 31 марта 2023 года.

Кроме того, предусмотрено создание возможности для инициирования сигнала тревоги ЕС в случае серьезных перебоев в снабжении и установлении обязательных целей экономии.

Однако по сравнению с первым проектом Комиссии существует гораздо больше возможных исключений. В частности, предложение Еврокомиссии по обязательным целям сбережений требует одобрения группы из 15 из 27 стран ЕС. Кроме того, они должны составлять не менее 65 процентов от общей численности населения Евросоюза.

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Исключения также должны предусматривать, например, что такие страны как Кипр, Мальта и Ирландия не должны быть обязаны экономить газ, пока они не подключены непосредственно к газовой сети другого государства-члена.

Напомним, Европейская комиссия предложила план сокращения спроса на газ, чтобы сократить использование газа в Европе на 15% до следующей весны. Против инициативы высказались Испания, Португалия, Греция, Италия, Франция и Польша.

Президент Еврокомиссии считает, что Европа должна быть готова к худшему сценарию с российским газом.

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