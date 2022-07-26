За час великої війни армія РФ втратила 880 артилерійських систем – Генштаб ЗСУ
Вівторок, 26 липня 2022, 10:47
За добу 25 липня Збройні сили України знищили 170 окупантів, 7 танків та 9 бойових броньованих машин ворога.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
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Загальні ж бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 39870 (+170) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1737 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3959 (+9) од,
- артилерійських систем – 880 (+4) од,
- РСЗВ - 258 (+1) од,
- засоби ППО - 117 (+1) од,
- літаків – 222 (+0) од,
- гелікоптерів – 189 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 722 (+3),
- крилаті ракети - 174 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2835 (+3) од,
- спеціальна техніка - 75 (+2).
Дані уточнюються.