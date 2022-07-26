За время войны армия РФ потеряла 880 артиллерийских систем - Генштаб ВСУ
Вторник, 26 июля 2022, 10:47
За сутки 25 июля Вооруженные силы Украины уничтожили 170 оккупантов, 7 танков и 9 боевых бронированных машин врага.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
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Общие же боевые потери противника с 24.02 по 26.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 39870 (+170) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1737 (+7) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3959 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 880 (+4) ед,
- РСЗО - 258 (+1) ед,
- средства ПВО - 117 (+1) ед,
- самолетов – 222 (+0) ед,
- вертолетов – 189 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3),
- крылатые ракеты – 174 (+0),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2835 (+3) ед,
- специальная техника – 75 (+2).
Данные уточняются.