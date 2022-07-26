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За время войны армия РФ потеряла 880 артиллерийских систем - Генштаб ВСУ

Валентина РоманенкоВторник, 26 июля 2022, 10:47
иллюстративное фото ВСУ

За сутки 25 июля Вооруженные силы Украины уничтожили 170 оккупантов, 7 танков и 9 боевых бронированных машин врага.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Общие же боевые потери противника с 24.02 по 26.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 39870 (+170) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1737 (+7) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3959 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 880 (+4) ед,
  • РСЗО - 258 (+1) ед,
  • средства ПВО - 117 (+1) ед,
  • самолетов – 222 (+0) ед,
  • вертолетов – 189 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 722 (+3),
  • крылатые ракеты – 174 (+0),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2835 (+3) ед,
  • специальная техника – 75 (+2).

Данные уточняются.

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