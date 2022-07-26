Кулеба: єдиний вихід у газовій війні Путіна проти Європи – вдарити у відповідь

Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав газову війну РФ проти Європи продовженням війни проти України і закликав ЄС завдати удару у відповідь.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням його війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використає будь-яку залежність Європи від Росії, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб – завдати удар у відповідь і позбутися будь-якої залежності" - написав Кулеба у Twitter.

Реклама:

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський вважає, що Росія останніми діями, пов’язаними з обмеженням транзиту газу до країн Європейського Союзу, веде з Європою газову війну – і це має стати стимулом для ухвалення більш жорсткого нового пакету санкцій ЄС.

Нагадаємо, в понеділок "Газпром" оголосив про зупинку газотурбінного двигуна газогону "Північний потік", через що пропускна потужність газогону зменшиться з 40% до 20%. На цьому тлі ціна газу в Європі підскочила до 1860 доларів за тисячу кубометрів.

В ЄС заявили, що заява російського монополіста "Газпрому" про подальше скорочення постачань газу до Європи цього тижня є політично мотивованою і не має технічних підстав.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

При цьому турбіна досі не дісталася Росії, оскільки вона відмовилася погоджувати параметри її ввезення. "Газпром" стверджує, що отримані від компанії Siemens канадські документи на транспортування турбіни "не знімають раніше окреслених ризиків" і викликають додаткові питання.

Читайте також: Найбільша поступка Путіну: як Німеччина та Канада не встояли перед шантажем РФ.