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Кулеба: единственный выход в газовой войне Путина против Европы – ударить в ответ

"Европейская правда"Вторник, 26 июля 2022, 11:13

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал газовую войну РФ против Европы продолжением войны против Украины и призвал ЕС нанести ответный удар.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Газовая война Путина против Европы является прямым продолжением войны против Украины. Везде, где он может причинить вред, он это сделает. Он использует любую зависимость Европы от России, чтобы разрушить нормальную жизнь каждой европейской семьи. Единственный способ – нанести ответный удар и избавиться от любой зависимости" - написал Кулеба в Twitter.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский считает, что Россия последними действиями, связанными с ограничением транзита газа в страны Европейского Союза, ведет с Европой газовую войну – и это должно стать стимулом для более жесткого нового пакета санкций ЕС.

Напомним, в понедельник "Газпром" объявил об остановке газотурбинного двигателя газопровода "Северный поток", из-за чего пропускная мощность газопровода уменьшится с 40% до 20%. На этом фоне цена газа в Европе подскочила до 1860 долларов за тысячу кубометров.

Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для прошедшего техническое обслуживание в Канаде "Северного потока" в Германию - чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по ПП1 после плановых технических работ.

При этом турбина до сих пор не добралась до России, поскольку она отказалась согласовывать параметры ее ввоза. "Газпром" утверждает, что полученные от компании Siemens канадские документы на транспортировку турбины "не снимают ранее очерченные риски" и вызывают дополнительные вопросы.

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