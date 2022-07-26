СБУ показала, як загарбники мобілізують сили для "референдумів" на окупованих територіях

Служба безпеки України задокументувала, що Росія розпочала активну фазу підготовки псевдореферендуму з незаконного "приєднання" тимчасово окупованих територій сходу нашої держави.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: Як свідчить масив інформації, зібраний співробітниками української спецслужби, для проведення так званого "волевиявлення" ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка".

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Раніше вона діяла лише на території терористичної організації "ДНР", але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти для ГО, яка буде займатись агітаційною кампанією, – "большая россия".

За інформацією СБУ, у складі цього утворення уже активно діє понад 1 000 "активістів", які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Серед них – агітатори, блогери та "дружинники", які співпрацюють з окупантами.

Фактично, вони вербують людей, закликаючи їх приєднатися до організації. Вони охопили уже понад 200 тисяч місцевого населення.

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Кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою про фейкові заходи "понад 50 млн глядачів з Росії та сходу України".

Крім того, загарбники планують перекинути до регіону більше 1 тисячі російських "експертів" і "добровольців" для розхитування внутрішньої обстановки на свою користь.

За даними СБУ, вони мають організовувати незаконні масові зібрання, поширювати агітацію на підтримку псевдореферендуму і облаштовувати "виборчкоми".

В подальшому планують підготувати звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо "приєднання" Донеччини до рф. У розпорядженні СБУ уже є декілька таких документів, які вдалося перехопити.

Для посилення "електоральної підтримки" загарбники пропонують продуктові набори, стартові пакети російських мобільних операторів і пропагандистські газети. Наразі вони вже друкуються на території "ДНР" накладом понад 250 тис. екземплярів.

Крім того, для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих "активістів" у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях – щоб за потреби "розгорнути" масштабну підривну діяльність.

Пряма мова: "Наразі Служба безпеки встановила особи і місцезнаходження організаторів та виконавців цих злочинів. Тривають комплексні дії для їх притягнення до відповідальності.

Заходи з викриття і документування правопорушень проводили кіберфахівці СБУ Донецької та Луганської областей".