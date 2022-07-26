СБУ показала, як загарбники мобілізують сили для "референдумів" на окупованих територіях

Служба безпеки України задокументувала, що Росія розпочала активну фазу підготовки псевдореферендуму з незаконного "приєднання" тимчасово окупованих територій сходу нашої держави.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко

Деталі: Як свідчить масив інформації, зібраний співробітниками української спецслужби, для проведення так званого "волевиявлення" ворог планує використати проросійську організацію "Донецька республіка".

Раніше вона діяла лише на території терористичної організації "ДНР", але зараз її географію розширяють. Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти для ГО, яка буде займатись агітаційною кампанією, – "большая россия".

За інформацією СБУ, у складі цього утворення уже активно діє понад 1 000 "активістів", які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Серед них – агітатори, блогери та "дружинники", які співпрацюють з окупантами.

Фактично, вони вербують людей, закликаючи їх приєднатися до організації. Вони охопили уже понад 200 тисяч місцевого населення.

Кремлівські куратори планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою про фейкові заходи "понад 50 млн глядачів з Росії та сходу України".

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Крім того, загарбники планують перекинути до регіону більше 1 тисячі російських "експертів" і "добровольців" для розхитування внутрішньої обстановки на свою користь.

За даними СБУ, вони мають організовувати незаконні масові зібрання, поширювати агітацію на підтримку псевдореферендуму і облаштовувати "виборчкоми".

В подальшому планують підготувати звернення нібито від місцевих жителів до керівництва окупаційної адміністрації щодо "приєднання" Донеччини до рф. У розпорядженні СБУ уже є декілька таких документів, які вдалося перехопити.

Для посилення "електоральної підтримки" загарбники пропонують продуктові набори, стартові пакети російських мобільних операторів і пропагандистські газети. Наразі вони вже друкуються на території "ДНР" накладом понад 250 тис. екземплярів.

Крім того, для поширення сепаратистських ідей ворог планує створити розгалужену мережу так званих "активістів" у Херсонській, Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській областях – щоб за потреби "розгорнути" масштабну підривну діяльність.

Пряма мова: "Наразі Служба безпеки встановила особи і місцезнаходження організаторів та виконавців цих злочинів. Тривають комплексні дії для їх притягнення до відповідальності.

Заходи з викриття і документування правопорушень проводили кіберфахівці СБУ Донецької та Луганської областей".