СБУ показала, как захватчики мобилизуют силы для "референдумов" на оккупированных территориях

Служба безопасности Украины задокументировала, что Россия начала активную фазу подготовки псевдореферендума по незаконному "присоединению" временно оккупированных территорий востока нашего государства.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Детали: Как свидетельствует массив информации, собранный сотрудниками украинской спецслужбы, для проведения так называемого "волеизъявления" враг планирует использовать пророссийскую организацию "Донецкая республика".

Реклама:

Ранее она действовала только на территории террористического образования "ДНР", но сейчас ее географию расширяют. Соответственно, враг планирует и смену названия. Наиболее вероятный вариант, который выберут оккупанты для ГО, которая будет заниматься агитационной кампанией, – "большая россия".

По информации СБУ, в составе этого образования уже активно действует более 1000 "активистов", которые ежедневно проводят встречи с населением временно оккупированных территорий. Среди них – агитаторы, блоггеры и "дружинники", сотрудничающие с оккупантами.

Фактически они вербуют людей, призывая их присоединиться к организации. Они охватили более 200 тысяч местного населения.

ВИДЕО ДНЯ

Кремлевские кураторы планируют задействовать подконтрольные медиа-ресурсы, чтобы охватить своей пропагандой о фейковых мероприятиях "свыше 50 млн зрителей из России и востока Украины".

Кроме того, захватчики планируют перебросить в регион более 1 тысячи российских "экспертов" и "добровольцев" для расшатывания внутренней обстановки в свою пользу.

По данным СБУ, они должны организовывать незаконные массовые собрания, распространять агитацию в поддержку псевдореферендума и обустраивать "избиркомы".

В дальнейшем планируют подготовить обращение якобы от местных жителей к руководству оккупационной администрации по "присоединению" Донбасса к России. В распоряжении СБУ уже есть несколько документов, которые удалось перехватить.

Для усиления "электоральной поддержки" захватчики предлагают продовольственные наборы, стартовые пакеты российских мобильных операторов и пропагандистские газеты. Пока они уже печатаются на территории "ДНР" тиражом более 250 тыс. экземпляров.

Кроме того, для распространения сепаратистских идей враг планирует создать разветвленную сеть так называемых активистов в Херсонской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях – чтобы при необходимости развернуть масштабную подрывную деятельность.

Прямая речь: "Сейчас Служба безопасности установила личности и местонахождение организаторов и исполнителей этих преступлений. Продолжаются комплексные действия для их привлечения к ответственности.

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводили киберспециалисты СБУ Донецкой и Луганской областей".