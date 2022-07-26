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Глава МЗС Німеччини: ЄС не вдасться розділити нестачею газу

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 12:23
Глава МЗС Німеччини: ЄС не вдасться розділити нестачею газу
Фото РИА Новости

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок привітала зусилля щодо координації заходів щодо економії газу в ЄС, підкресливши, що блок збереже єдність на тлі зниження газопостачання з боку РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Ми не будемо розділені через дефіцит газу, натомість ми стоїмо разом, і це найважливіший сигнал російському президенту", – сказала Бербок у Празі після переговорів зі своїм чеським колегою.

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У понеділок російський газовий гігант "Газпром" оголосив, що в середу, 27 липня, зупинить на ремонт ще одну турбіну газопроводу "Північний потік-1". Таким чином, поставки газу зменшаться до 33 мільйонів кубометрів на добу, або до приблизно 20% потужності.

ЄС вважає політично мотивованим останнє скорочення поставок газу Росією.

За даними ЗМІ, представники країн ЄС в загальних рисах погодили план Єврокомісії щодо скорочення споживання газу, але буде низка винятків.

ВІДЕО ДНЯ

У вівторок план повинні затвердити міністри енергетики країн ЄС.

Теми: НімеччинаЄСгазРосія
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