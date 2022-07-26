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Глава МИД Германии: ЕС не удастся разделить нехваткой газа

"Европейская правда"Вторник, 26 июля 2022, 12:23
Фото РИА Новости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала усилия по координации мер по экономии газа в ЕС, подчеркнув, что блок сохранит единство на фоне снижения газоснабжения со стороны РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Мы не будем разделены из-за дефицита газа, вместо этого мы стоим вместе, и это важнейший сигнал российскому президенту", – сказала Бербок в Праге после переговоров со своим чешским коллегой.

В понедельник российский газовый гигант "Газпром" объявил, что в среду, 27 июля, остановит на ремонте еще одну турбину газопровода "Северный поток-1". Таким образом, поставки газа снизятся до 33 миллионов кубометров в сутки, или до примерно 20% мощности.

ЕС считает политически мотивированным последнее сокращение поставок газа из России.

По данным СМИ, представители стран ЕС в общих чертах согласовали план Еврокомиссии по сокращению потребления газа, но будет ряд исключений.

Во вторник план должны утвердить министры энергетики стран ЕС.

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Темы: ГерманияЕСгазРосcия
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