Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Германии: ЕС не удастся разделить нехваткой газа

"Европейская правда"Вторник, 26 июля 2022, 12:23
Глава МИД Германии: ЕС не удастся разделить нехваткой газа
Фото РИА Новости

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала усилия по координации мер по экономии газа в ЕС, подчеркнув, что блок сохранит единство на фоне снижения газоснабжения со стороны РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Мы не будем разделены из-за дефицита газа, вместо этого мы стоим вместе, и это важнейший сигнал российскому президенту", – сказала Бербок в Праге после переговоров со своим чешским коллегой.

Реклама:

В понедельник российский газовый гигант "Газпром" объявил, что в среду, 27 июля, остановит на ремонте еще одну турбину газопровода "Северный поток-1". Таким образом, поставки газа снизятся до 33 миллионов кубометров в сутки, или до примерно 20% мощности.

ЕС считает политически мотивированным последнее сокращение поставок газа из России.

По данным СМИ, представители стран ЕС в общих чертах согласовали план Еврокомиссии по сокращению потребления газа, но будет ряд исключений.

ВИДЕО ДНЯ

Во вторник план должны утвердить министры энергетики стран ЕС.

Темы: ГерманияЕСгазРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
Германия
Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D
В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Последние новости
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
Все новости...
Реклама: