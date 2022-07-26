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Франція передає 10 тисяч ноутбуків українськи медикам

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 13:01

Українські медики отримають від французького уряду 10 тисяч ноутбуків. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, пише "Європейська правда".

"Наші лікарі — герої. Щодня вони рятують життя людей. Часто під ворожими обстрілами. Щоб медикам було простіше працювати та спілкуватися з пацієнтами онлайн, кожного з них важливо забезпечити якісним інтернетом та комп’ютером. Це важлива частина плану з цифровізації медичної сфери", - зазначив Федоров.

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Він подякував міністерству економіки, фінансів, промислового та цифрового суверенітету Франції за підтримку ініціативи міністерства цифрової трансформації та МОЗ.

Нагадаємо, у червні Європейський Союз передав українським правоохоронцям обладнання для підтримки ІТ-інфраструктури Нацполіції на суму 356 тисяч євро.

Також правоохоронці отримали засоби індивідуального захисту на суму 3 мільйони євро в рамках програми "Право Поліція", що фінансується ЄС.

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Теми: Франціяармія
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