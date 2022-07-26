Франция передает 10 тысяч ноутбуков украинским медикам

Украинские медики получат от французского правительства 10 тысяч ноутбуков.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет "Европейская правда".

"Наши врачи — герои. Каждый день они спасают жизнь людей. Часто под вражескими обстрелами. Чтобы медикам было проще работать и общаться с пациентами онлайн, каждого из них важно обеспечить качественным интернетом и компьютером. Это немаловажная часть плана по цифровизации медицинской сферы", – отметил Федоров.

Он поблагодарил министерство экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции за поддержку инициативы министерства цифровой трансформации и Минздрава.

Напомним, в июне Европейский Союз передал украинским стражам порядка оборудование для поддержки ИТ-инфраструктуры Нацполиции на сумму 356 тысяч евро.

Также правоохранители получили средства индивидуальной защиты на сумму 3 миллиона евро в рамках финансируемой ЕС программы "Право Полиция".