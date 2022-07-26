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Естонія готує пропозиції ЄС для припинення видачі віз росіянам

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 13:30
Фото з сайту pixabay.com

Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії.

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Cправді курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії – через Фінляндію, Латвію, Литву – щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно", – сказав Рейнсалу в ефірі передачі Ringvaade на телеканалі ETV.

За його словами, ЄС не повинен видавати візи громадянам Росії на звичайних умовах. Гуманітарні випадки ж повинні розглядатись окремо.

На думку Рейнсалу, Естонія також має оцінити, чи варто відкликати вже видані візи на певних підставах. 

При цьому в березні, коли Естонія оголосила про тимчасове припинення видачі туристичних віз росіянам, МЗС Естонії запевняло, що громадяни Росії, які мають на руках вже видані Естонією шенгенські візи, як і раніше, зможуть в'їжджати до Естонії.

За словами Урмаса Рейнсалу, питання про візи для російських громадян уже обговорювалося в Євросоюзі в березні, але на той час у Росії існували обмеження, викликані коронавірусом, і поїздки не були такими масовими, як зараз.

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Міністерство закордонних справ хоче підготувати пропозиції для ЄС протягом найближчих тижнів, додав глава зовнішньополітичного відомства Естонії.

"Я вже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, консультуватимемося з урядами нашого регіону, щоб знайти ширшу підтримку цій ініціативі", – сказав Рейнсалу.

"Нам потрібно, щоб усі країни були "за". Ми збираємося піти з цим питанням по новому колу, я сподіваюся на цю підтримку. Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні", – сказав він.

Тим часом найбільші партії Фінляндії підтримують обмеження видачі віз росіянам.

В МЗС України вважають, що країни світу мають включити до візової анкети для громадян Росії питання про підтримку ними війни в Україні.

Теми: ЕстоніяЄСРосіявізи
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