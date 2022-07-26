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Естонія готує пропозиції ЄС для припинення видачі віз росіянам

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 13:30
Естонія готує пропозиції ЄС для припинення видачі віз росіянам
Фото з сайту pixabay.com

Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії.

Про це заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу, пише "Європейська правда" з посиланням на ERR.

"Cправді курйозно, що російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон Росії – через Фінляндію, Латвію, Литву – щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно", – сказав Рейнсалу в ефірі передачі Ringvaade на телеканалі ETV.

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За його словами, ЄС не повинен видавати візи громадянам Росії на звичайних умовах. Гуманітарні випадки ж повинні розглядатись окремо.

На думку Рейнсалу, Естонія також має оцінити, чи варто відкликати вже видані візи на певних підставах. 

При цьому в березні, коли Естонія оголосила про тимчасове припинення видачі туристичних віз росіянам, МЗС Естонії запевняло, що громадяни Росії, які мають на руках вже видані Естонією шенгенські візи, як і раніше, зможуть в'їжджати до Естонії.

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За словами Урмаса Рейнсалу, питання про візи для російських громадян уже обговорювалося в Євросоюзі в березні, але на той час у Росії існували обмеження, викликані коронавірусом, і поїздки не були такими масовими, як зараз.

Міністерство закордонних справ хоче підготувати пропозиції для ЄС протягом найближчих тижнів, додав глава зовнішньополітичного відомства Естонії.

"Я вже озвучив цю проблему міністрам закордонних справ Фінляндії та Латвії, і ми, звичайно, консультуватимемося з урядами нашого регіону, щоб знайти ширшу підтримку цій ініціативі", – сказав Рейнсалу.

"Нам потрібно, щоб усі країни були "за". Ми збираємося піти з цим питанням по новому колу, я сподіваюся на цю підтримку. Зараз ситуація відрізняється від тієї, що була навесні", – сказав він.

Тим часом найбільші партії Фінляндії підтримують обмеження видачі віз росіянам.

В МЗС України вважають, що країни світу мають включити до візової анкети для громадян Росії питання про підтримку ними війни в Україні.

Теми: ЕстоніяЄСРосіявізи
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