Эстония готовит предложения ЕС для прекращения выдачи виз россиянам

Министерство иностранных дел Эстонии готовит предложения Евросоюзу для прекращения выдачи виз гражданам России.

Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"Действительно курьезно, что российские граждане сейчас массово едут через западную границу России – через Финляндию, Латвию, Литву – чтобы посетить Лувр летом, тогда как в Украине убивают детей. Это, безусловно, морально неправильно", – сказал Рейнсалу в эфире передачи Ringvaade на телеканале ETV.

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По его словам, ЕС не должен выдавать визы гражданам России на обычных условиях. Гуманитарные случаи должны рассматриваться отдельно.

По мнению Рейнсалу, Эстония также должна оценить, следует ли отзывать уже выданные визы на определенных основаниях.

При этом в марте, когда Эстония объявила о временном прекращении выдачи туристических виз россиянам, МИД Эстонии уверял, что граждане России, имеющие на руках уже выданные Эстонией шенгенские визы, по-прежнему смогут въезжать в Эстонию.

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По словам Урмаса Рейнсалу, вопрос о визах для российских граждан уже обсуждался в Евросоюзе в марте, но в то время в России существовали ограничения, вызванные коронавирусом, и поездки не были такими массовыми, как сейчас.

Министерство иностранных дел хочет подготовить предложения для ЕС в ближайшие недели, добавил глава внешнеполитического ведомства Эстонии.

"Я уже озвучил эту проблему министрам иностранных дел Финляндии и Латвии, и мы, конечно, будем консультироваться с правительствами нашего региона, чтобы найти более широкую поддержку этой инициативе", – сказал Рейнсалу.

"Нам нужно, чтобы все страны были "за". Мы собираемся пойти с этим вопросом по новому кругу, я надеюсь на эту поддержку. Сейчас ситуация отличается от ситуации весной", – сказал он.

Между тем, крупнейшие партии Финляндии поддерживают ограничение выдачи виз россиянам.

В МИД Украины считают, что страны мира должны включить в визовую анкету для граждан России вопрос о поддержке ими войны в Украине.