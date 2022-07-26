Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

25 вибухів: росіяни обстрілювали Чернігівську область у два заходи

Вівторок, 26 липня 2022, 13:49

Зранку 26 липня російські військові обстрілювали Чернігівську область імовірно з міномету й ствольної артилерії, до 12:00 було зафіксовано понад два десятки вибухів.

Джерело: голова Чернігівської ОДА (ОВА) В’ячеслав Чаус

Деталі: Із самого ранку ворог обстрілював прикордоння Чернігівщини

Після 6 ранку стався обстріл села Леонівка, ймовірно з міномету 120 мм, до 10 вибухів.

Між 10:00 та 11:00 – обстріли біля села Гірськ, ймовірно зі ствольної артилерії, 15 вибухів.

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Головне сьогодні

На Херсонщині окупанти збили власний ударний вертоліт – штаб

Зеленський закликав повідомити росіянам про майже 40 тисяч вбитих окупантів

Влада визначилася із новим генпрокурором, скоро буде подання у ВР – джерела

"Нафтогаз" входить в дефолт за єврооблігаціями

фото, відеоДжонсон нагородив Зеленського премією Вінстона Черчилля

Путін просить Ердогана залучити Росію до виробництва Bayraktar – CNN Türk

Усі новини...
Останні новини
03:30
Зеленський про удари росіян: Ми будемо бити у відповідь
02:54
На Херсонщині українські захисники звільнили і зачистили Андріївку від ворога
02:42
На півдні ЗСУ виконали 300 вогневих завдань і знищили майже 90 окупантів
02:22
Пентагон: США прискорюють передачу зброї Україні
01:34
На Херсонщині окупанти збили власний ударний вертоліт – штаб
00:55
У Чугуєві під завалами шукають ще одну особу
00:27
відеоХерсонські телеграм-канали повідомляють про знищення Антонівського мосту
23:50
На хабарі затримали чиновника з департаменту транспорту Київради – Кличко
23:26
мапаМайже по всій Україні – повітряна тривога
23:09
Зеленський просить США якомога більше зброї, щоб не затягувати військові дії до зими – Politico
Усі новини...