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25 вибухів: росіяни обстрілювали Чернігівську область у два заходи

Вівторок, 26 липня 2022, 13:49

Зранку 26 липня російські військові обстрілювали Чернігівську область імовірно з міномету й ствольної артилерії, до 12:00 було зафіксовано понад два десятки вибухів.

Джерело: голова Чернігівської ОДА (ОВА) В’ячеслав Чаус

Деталі: Із самого ранку ворог обстрілював прикордоння Чернігівщини

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Після 6 ранку стався обстріл села Леонівка, ймовірно з міномету 120 мм, до 10 вибухів.

Між 10:00 та 11:00 – обстріли біля села Гірськ, ймовірно зі ствольної артилерії, 15 вибухів.

Інформація про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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