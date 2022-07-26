25 взрывов: россияне обстреливали Черниговскую область в два захода

Утром 26 июля российские военные обстреливали Черниговскую область предположительно из миномета и ствольной артиллерии, до 12:00 было зафиксировано более двух десятков взрывов.

Источник: глава Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус

Детали: С самого утра враг обстреливал приграничные территории Черниговской области.

После 6 утра произошел обстрел села Леоновка, предположительно из миномета 120 мм, до 10 взрывов.

Между 10:00 и 11:00 – обстрелы возле села Горск, вероятно из ствольной артиллерии, 15 взрывов.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.