Окупанти розглядають перейменування Маріуполя – міська рада

Загарбники поширюють інформацію про можливе перейменування окупованого Маріуполя разом з проведенням так званого "референдуму".

Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram, радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram

Деталі: За інформацією міської ради, росіяни розглядають варіант перейменування Маріуполя у Жданов.

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Пряма мова Андрющенка: "В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферендум розглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов. Логічно, чого там".