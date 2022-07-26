Окупанти розглядають перейменування Маріуполя – міська рада
Вівторок, 26 липня 2022, 14:20
Загарбники поширюють інформацію про можливе перейменування окупованого Маріуполя разом з проведенням так званого "референдуму".
Джерело: Маріупольська міська рада у Telegram, радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram
Деталі: За інформацією міської ради, росіяни розглядають варіант перейменування Маріуполя у Жданов.
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Пряма мова Андрющенка: "В інтерв’ю окупантам керівник ветеранського руху окупації Афганістана Василь Туряница сказав, що разом з псевдореферендум розглядають питання перейменування Маріуполь у Жданов. Логічно, чого там".