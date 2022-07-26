Оккупанты рассматривают переименование Мариуполя – горсовет
Вторник, 26 июля 2022, 14:20
Россияне распространяют информацию о возможном переименовании оккупированного Мариуполя вместе с проведением так называемого "референдума".
Источник: Мариупольский городской совет в Telegram, советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram
Детали: По информации городского совета, россияне рассматривают вариант переименования Мариуполя в Жданов.
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Прямая речь Андрющенко: "В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница сказал, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопрос переименования Мариуполь в Жданов. Логично, что там".