Оккупанты рассматривают переименование Мариуполя – горсовет

Россияне распространяют информацию о возможном переименовании оккупированного Мариуполя вместе с проведением так называемого "референдума".

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram, советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram

Детали: По информации городского совета, россияне рассматривают вариант переименования Мариуполя в Жданов.

Прямая речь Андрющенко: "В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница сказал, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопрос переименования Мариуполь в Жданов. Логично, что там".