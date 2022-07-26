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Оккупанты рассматривают переименование Мариуполя – горсовет

"Украинская правда"Вторник, 26 июля 2022, 14:20
Оккупанты рассматривают переименование Мариуполя – горсовет
ОКУПАНТЫ Уничтожают УКРАИНОЯЗЫЧНЫЕ УКАЗАТЕЛИ В МАРИУПОЛЬСКОМ РАЙОНЕ, ГОРСОВЕТ

Россияне распространяют информацию о возможном переименовании оккупированного Мариуполя вместе с проведением так называемого "референдума".

Источник: Мариупольский городской совет в Telegram, советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram

Детали: По информации городского совета, россияне рассматривают вариант переименования Мариуполя в Жданов.

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Прямая речь Андрющенко: "В интервью оккупантам руководитель ветеранского движения оккупации Афганистана Василий Туряница сказал, что вместе с псевдореферендумом рассматривают вопрос переименования Мариуполь в Жданов. Логично, что там".

Темы: Мариупольоккупация
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