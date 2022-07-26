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Росіяни стягнули багато засобів ППО на окуповані території, але українська розвідка їх "бачить"

Валентина РоманенкоВівторок, 26 липня 2022, 15:48
Юрій Ігнат а брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ

На тимчасово захоплених територіях ворог зосередив величезну кількість засобів протиповітряної оборони, проте українські військові знають, де  вони розташовані, та роблять певні кроки для протидії цим засобам.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 26 липня

Пряма мова: "Мають дуже багато засобів ППО окупанти, на жаль. На сьогоднішній день це вся лінійка "Буків". Це Бук-М1, М2, М3, "Тор", "Панцир", С-300, С-400. Вже на окупованих територіях.

Ми фактично володіємо всією інформацією, де знаходяться ці комплекси. У нас працює розвідка, ми знаємо, де вони є, тому робимо певні кроки щодо протидії цим засобам".

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