Росіяни стягнули багато засобів ППО на окуповані території, але українська розвідка їх "бачить"

На тимчасово захоплених територіях ворог зосередив величезну кількість засобів протиповітряної оборони, проте українські військові знають, де вони розташовані, та роблять певні кроки для протидії цим засобам.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат на брифінгу в медіацентрі "Україна - Укрінформ" 26 липня

Пряма мова: "Мають дуже багато засобів ППО окупанти, на жаль. На сьогоднішній день це вся лінійка "Буків". Це Бук-М1, М2, М3, "Тор", "Панцир", С-300, С-400. Вже на окупованих територіях.

Ми фактично володіємо всією інформацією, де знаходяться ці комплекси. У нас працює розвідка, ми знаємо, де вони є, тому робимо певні кроки щодо протидії цим засобам".