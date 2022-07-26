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Россияне стянули много средств ПВО на оккупированные территории, но украинская разведка их "видит"

Валентина РоманенкоВторник, 26 июля 2022, 15:48
Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

На временно захваченных территориях враг сосредоточил огромное количество средств противовоздушной обороны, однако украинские военные знают, где они расположены, и предпринимают определенные шаги по противодействию этим средствам.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 26 июля

Прямая речь: "Имеют очень много средств ПВО оккупанты, к сожалению. На сегодняшний день это вся линейка "Буков". Это Бук-М1, М2, М3, "Тор", "Панцирь", С-300, С-400. На оккупированных территориях.

Мы практически обладаем всей информацией, где находятся эти комплексы. У нас работает разведка, мы знаем, где они есть, поэтому делаем определенные шаги по противодействию этим средствам".

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