Россияне стянули много средств ПВО на оккупированные территории, но украинская разведка их "видит"

На временно захваченных территориях враг сосредоточил огромное количество средств противовоздушной обороны, однако украинские военные знают, где они расположены, и предпринимают определенные шаги по противодействию этим средствам.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ" 26 июля

Прямая речь: "Имеют очень много средств ПВО оккупанты, к сожалению. На сегодняшний день это вся линейка "Буков". Это Бук-М1, М2, М3, "Тор", "Панцирь", С-300, С-400. На оккупированных территориях.

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Мы практически обладаем всей информацией, где находятся эти комплексы. У нас работает разведка, мы знаем, где они есть, поэтому делаем определенные шаги по противодействию этим средствам".