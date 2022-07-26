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Кремль не виключив контакт Шредера з Путіним в Росії

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 15:54
Фото: пресслужба Кремля

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив журналістам у вівторок, що, за його інформацією, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер справді перебуває в Москві, і його контакт з російським президентом не виключений.

Речника Кремля цитує російське державне агентство "РИА Новости", повідомляє "Європейська правда".

"Наскільки нам відомо, Шредер справді у Москві. Зустрічі як такої немає, але контактів ми не виключаємо", - заявив Пєсков.

Про прибуття ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера до Москви стало відомо у понеділок. Сам він заявив, що прибув у "кількаденну відпустку".

Шредер оселився неподалік від штаб-квартири російської нафтової компанії "Роснефть", у якій він після шаленого тиску залишив посаду в раді директорів.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Шредер літав до Росії і зустрічався з Путіним, нібито переконуючи його зупинити війну.

Нагадаємо, у липні арбітражний комітет Соціал-демократичної партії в Ганновері після 2,5 годин обговорення не зміг домовитися про виключення з партії колишнього канцлера Герхарда Шредера через його зв'язки з Росією.

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Колишній лідер Німеччини засудив вторгнення як невиправдане, але не критикував Путіна. Ця позиція викликала різку критику з боку всього політичного спектра Німеччини.

Теми: ПутінРосіяНімеччинаенергетика
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