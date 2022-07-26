Кремль не исключил контакт Шредера с Путиным в России

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам во вторник, что, по его информации, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер действительно находится в Москве, и его контакт с российским президентом не исключен.

Представителя Кремля цитирует российское государственное агентство "РИА Новости", сообщает "Европейская правда".

"Насколько нам известно, Шредер действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем", - заявил Песков.

О прибытии экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в Москву стало известно в понедельник. Сам он заявил, что прибыл в "несколькодневный отпуск".

Шредер поселился неподалеку от штаб-квартиры российской нефтяной компании "Роснефть", в которой он после яростного давления покинул пост в совете директоров.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Шредер летал в Россию и встречался с Путиным, якобы убеждая его остановить войну.

Напомним, в июле арбитражный комитет Социал-демократической партии в Ганновере после 2,5 часов обсуждения не смог договориться об исключении из партии бывшего канцлера Герхарда Шредера из-за его связей с Россией.

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Бывший лидер Германии осудил вторжение как неоправданное, но не критиковал Путина. Эта позиция вызвала резкую критику со стороны всего политического диапазона Германии.