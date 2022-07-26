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Німеччина передала Україні три РСЗВ MARS-II

"Європейська правда"Вівторок, 26 липня 2022, 16:22
Німеччина передала Україні три РСЗВ MARS-II
скріншот

Виправлено 16:27. У попередній версії новини стверджувалося, що Німеччина вже передала Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T, але в оновленому повідомленні джерела уточнюється, що вони лише готуються до відправлення. Просимо вибачення за помилку.

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт у вівторок заявила, що Берлін передав Україні три обіцяні реактивні системи залпового вогню MARS-II.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

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Окрім того, Україна отримала від Німеччини три самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Доповнено 17:25. Водночас джерело "Української правди" в Міноборони стверджує, що Україна поки не отримала німецькі MARS-II.

Також Німеччина, за словами Ламбрехт, восени готується передати Україні три самохідні артилерійські установки, системи протиповітряної оборони IRIS-T (за даними ЗМІ, Україна вирішила придбати 11 таких систем) і три броньовані ремонтно-евакуаційні машини.

ВІДЕО ДНЯ

Учора стало відомо, що Німеччина почала поставку зенітних самохідних артилерійських установок Gepard в Україну. 

Нагадаємо, про те, що Україна отримає три реактивні системи залпового вогню від Німеччини, стало відомо в червні після третьої зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

В останні тижні Берлін не раз критикували через повільне постачання зброї Україні, зокрема через так звану схему кругового обміну. Німецькі урядовці самі визнавали проблеми з постачанням

Уряд Німеччини раніше опублікував перелік зброї, що готується до передачі Україні – у ньому, зокрема, є 30 самохідних артилерійських установок Gepard, комплекси протиповітряної оборони IRIS-T SLM і бронетранспортери М113.

Теми: НімеччинаУкраїназброя
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